Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защита несовершеннолетних и родителей малолетних детей усилена в уголовной сфере по инициативе Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.

"Реализован ряд нормотворческих предложений, направленных на совершенствование судоустройства, гуманизацию, справедливость и доступность правосудия для людей, сокращение сроков рассмотрения дел. Например, в уголовной сфере по инициативе Верховного суда усилена защита социально уязвимых категорий, прежде всего несовершеннолетних и лиц, имеющих малолетних детей, ограничено применение заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести", - сообщил Краснов

По словам председателя ВС РФ, в гражданском и административном процессах приняты меры по формированию более совершенного порядка пересмотра судебных решений, поправки вступили в силу с 2026 года. Существенный блок новелл посвящен цифровой трансформации работы судов.

"Реализация права законодательной инициативы будет продолжена с целью выстраивания сбалансированного и технологически современного судопроизводства. Судебная система должна оперативно реагировать на формирование не только новой нормативной базы, но и текущие социально-политические изменения", - отметил Краснов.