https://ria.ru/20260219/krasnov-2075473289.html
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере - РИА Новости, 19.02.2026
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере
Защита несовершеннолетних и родителей малолетних детей усилена в уголовной сфере по инициативе Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:58:00+03:00
2026-02-19T13:58:00+03:00
2026-02-19T14:06:00+03:00
игорь краснов
россия
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075470051.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, россия, москва, владимир путин, общество
Игорь Краснов, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Краснов рассказал об усилении защиты несовершеннолетних в уголовной сфере
Краснов: защита несовершеннолетних в уголовной сфере усилена по инициативе ВС
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Защита несовершеннолетних и родителей малолетних детей усилена в уголовной сфере по инициативе Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.
"Реализован ряд нормотворческих предложений, направленных на совершенствование судоустройства, гуманизацию, справедливость и доступность правосудия для людей, сокращение сроков рассмотрения дел. Например, в уголовной сфере по инициативе Верховного суда усилена защита социально уязвимых категорий, прежде всего несовершеннолетних и лиц, имеющих малолетних детей, ограничено применение заключения под стражу по делам небольшой и средней тяжести", - сообщил Краснов
.
По словам председателя ВС РФ, в гражданском и административном процессах приняты меры по формированию более совершенного порядка пересмотра судебных решений, поправки вступили в силу с 2026 года. Существенный блок новелл посвящен цифровой трансформации работы судов.
"Реализация права законодательной инициативы будет продолжена с целью выстраивания сбалансированного и технологически современного судопроизводства. Судебная система должна оперативно реагировать на формирование не только новой нормативной базы, но и текущие социально-политические изменения", - отметил Краснов.
Сегодня в Москве
проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин
.