Рейтинг@Mail.ru
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 19.02.2026 (обновлено: 08:10 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/konstantinov-2075376303.html
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме - РИА Новости, 19.02.2026
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Нину Хрущеву, правнучку советского лидера Никиты Хрущева, заявившую о принадлежности Крыма Украине,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:09:00+03:00
2026-02-19T08:10:00+03:00
в мире
республика крым
владимир константинов
оон
никита хрущев
россия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:138:3160:1916_1920x0_80_0_0_1b895cec3d89528b26db61fc92448bac.jpg
https://ria.ru/20260218/khruscheva-2075134521.html
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023825868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5568e69ab319d1f1e4c2b5b40646d7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, владимир константинов, оон, никита хрущев, россия, владимир путин, украина
В мире, Республика Крым, Владимир Константинов, ООН, Никита Хрущев, Россия, Владимир Путин, Украина
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме

Константинов назвал правнучку Хрущева некомпетентной в вопросах Крыма

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Нину Хрущеву, правнучку советского лидера Никиты Хрущева, заявившую о принадлежности Крыма Украине, некомпетентной в вопросах полуострова.
Хрущева в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) заявила, что легально Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы решить проблемы полуострова за счет Украины и еще больше привязать ее к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.
Нина Хрущева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
18 февраля, 10:35
"Правнучка Хрущева — человек, не погруженный в политику. Ее фамилия не означает, что она компетентна в этом вопросе", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в то время Украина была дотационной республикой, поэтому ни о какой экономической привязки или мотива для передачи в ее состав Крыма не могло быть и речи.
"Это было исключительно политическое решение", - сказал Константинов.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
25 марта 2025, 08:00
 
В миреРеспублика КрымВладимир КонстантиновООННикита ХрущевРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала