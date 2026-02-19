https://ria.ru/20260219/konstantinov-2075376303.html
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме - РИА Новости, 19.02.2026
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Нину Хрущеву, правнучку советского лидера Никиты Хрущева, заявившую о принадлежности Крыма Украине,... РИА Новости, 19.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Нину Хрущеву, правнучку советского лидера Никиты Хрущева, заявившую о принадлежности Крыма Украине, некомпетентной в вопросах полуострова.
Хрущева в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) заявила, что легально Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы решить проблемы полуострова за счет Украины и еще больше привязать ее к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.
"Правнучка Хрущева — человек, не погруженный в политику. Ее фамилия не означает, что она компетентна в этом вопросе", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в то время Украина
была дотационной республикой, поэтому ни о какой экономической привязки или мотива для передачи в ее состав Крыма
не могло быть и речи.
"Это было исключительно политическое решение", - сказал Константинов
.
Президиум Верховного совета СССР
19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР
в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента