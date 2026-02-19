https://ria.ru/20260219/koloniya-2075411745.html
Экс-министра сельского хозяйства Бурятии приговорили к восьми годам колонии
Экс-министра сельского хозяйства Бурятии приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-министра сельского хозяйства Бурятии приговорили к восьми годам колонии
Суд назначил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей экс-министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву за взятку и...
Экс-министра сельского хозяйства Бурятии приговорили к восьми годам колонии
Экс-министр сельского хозяйства Бурятии получил восемь лет колонии за взятку
УЛАН-УДЭ, 19 фев - РИА Новости. Суд назначил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей экс-министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву за взятку и превышение полномочий, сообщила прокуратура республики.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а также запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.