Экс-министра сельского хозяйства Бурятии приговорили к восьми годам колонии

УЛАН-УДЭ, 19 фев - РИА Новости. Суд назначил восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей экс-министру сельского хозяйства Бурятии Галсану Дарееву за взятку и превышение полномочий, сообщила прокуратура республики.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей, а также запрет занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на пять лет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.