В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут
18:03 19.02.2026
В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут
В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут - РИА Новости, 19.02.2026
В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут
Зрители раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Китае за рекордные 18 минут, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 19.02.2026
Артисты балета Екатерина Березина в роли Мари и Алексей Орлов в роли Принца-Щелкунчика в сцене из балета "Кракатук" в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра.
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Зрители раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Китае за рекордные 18 минут, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Я была удивлена, что за 18 минут были куплены все билеты на гастроли Мариинского и Большого театра в Китае", - сказала она в интервью телеканалу CGTN.
В 2025 году в рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, активно проходили гастроли российских театров в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуаньчжоу. Наибольшим успехом у китайцев пользовались балеты "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". которые проходили с аншлагами.
Любимова добавила, что на сценах российских театров также постепенно начали появляться постановки китайских режиссеров.
Китай, Россия, Пекин, Ольга Любимова, Мариинский театр, Большой театр
 
 
