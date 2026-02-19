https://ria.ru/20260219/kitaj-2075558502.html
В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут
В Китае билеты на русский балет раскупили за 18 минут
Зрители раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Китае за рекордные 18 минут, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 19.02.2026
