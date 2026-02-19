Кислица отчитался перед британскими чиновниками о женевских переговорах

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица после первого дня переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 17-18 февраля, отчитался о разговоре перед британскими чиновниками, сообщает газета Telegraph.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
«
"Британские чиновники были проинформированы... Кислицей о дискуссиях", - пишет газета об итогах первого дня переговоров, которые состоялись в Женеве.
Отмечается, что советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл, возглавлявший делегацию из Великобритании, на встрече Кислицы с чиновниками не присутствовал: он уехал ужинать со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.