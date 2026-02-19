Рейтинг@Mail.ru
Кислица отчитался перед британскими чиновниками о женевских переговорах - РИА Новости, 19.02.2026
15:40 19.02.2026
Кислица отчитался перед британскими чиновниками о женевских переговорах
Кислица отчитался перед британскими чиновниками о женевских переговорах
Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица после первого дня переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 17-18 февраля,... РИА Новости, 19.02.2026
Кислица отчитался перед британскими чиновниками о женевских переговорах

Кислица отчитался перед британскими чиновниками о переговорах в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Украинская делегация во время переговоров в Женеве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица после первого дня переговоров в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 17-18 февраля, отчитался о разговоре перед британскими чиновниками, сообщает газета Telegraph.
Во вторник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
18 февраля, 08:00
«
"Британские чиновники были проинформированы... Кислицей о дискуссиях", - пишет газета об итогах первого дня переговоров, которые состоялись в Женеве.
Отмечается, что советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл, возглавлявший делегацию из Великобритании, на встрече Кислицы с чиновниками не присутствовал: он уехал ужинать со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова прокомментировала слова Рубио о переговорах в Женеве
Вчера, 13:24
 
