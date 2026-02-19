Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городу Киеву необходимо около семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ, заявил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко.

Ранее Харченко заявлял, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве не заработает до конца отопительного сезона, из за чего сотни домов в украинской столице останутся без тепла на всю зиму.

"Полностью заместить то, что генерируют ТЭЦ в крупных городах, где эти системы строились на протяжении, как в Киеве - 60 лет, или в Харькове – 45, невозможно в течение межотопительного сезона… Это возможно в течение трех-пяти лет и больших инвестиций… Только для Киева по очень осторожной оценке нужно приблизительно семь миллиардов евро", - заявил Харченко на брифинге о ситуации в энергетическом секторе Украины.

Харченко добавил, что не видит перспектив значительного восстановления генерации электроэнергии в Киеве и Харькове. По его словам, несмотря на перспективу строительства генерации тепло- и электроэнергии, удастся восстановить не более 25-30% мощностей.

Эксперт сообщил, что запуск солнечной генерации облегчит ситуацию для дневного времени суток, так как на Украине есть достаточное количество установленных солнечных панелей. По его словам, необходимо увеличивать количество аккумуляторных комплексов, чтобы выработанная таким образом энергия не пропадала.