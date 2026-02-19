Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/kiev-2075543909.html
Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ
Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ - РИА Новости, 19.02.2026
Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ
Городу Киеву необходимо около семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ, заявил директор Центра исследований энергетики Украины... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:18:00+03:00
2026-02-19T17:18:00+03:00
в мире
киев
украина
харьков
денис шмыгаль
дтэк
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c8cbdfeff62bcb89fc1aaa700eb71b0.jpg
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
https://ria.ru/20260211/kiev-2073583536.html
киев
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673038_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4db5294f84a5fa979d498e43eb5af2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, харьков, денис шмыгаль, дтэк, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Украина, Харьков, Денис Шмыгаль, ДТЭК, Мирный план США по Украине
Эксперт рассказал, сколько средств нужно Киеву для восстановления ТЭЦ

Харченко: Киеву нужно 7 млрд евро для восстановления мощностей ТЭЦ

© AP Photo / Vladyslav MusiienkoПлощадь Независимости в Киеве во время отключения света
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Vladyslav Musiienko
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Городу Киеву необходимо около семи миллиардов евро для восстановления мощностей разрушенных ТЭЦ, заявил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко.
Ранее Харченко заявлял, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве не заработает до конца отопительного сезона, из за чего сотни домов в украинской столице останутся без тепла на всю зиму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
Вчера, 08:00
"Полностью заместить то, что генерируют ТЭЦ в крупных городах, где эти системы строились на протяжении, как в Киеве - 60 лет, или в Харькове – 45, невозможно в течение межотопительного сезона… Это возможно в течение трех-пяти лет и больших инвестиций… Только для Киева по очень осторожной оценке нужно приблизительно семь миллиардов евро", - заявил Харченко на брифинге о ситуации в энергетическом секторе Украины.
Харченко добавил, что не видит перспектив значительного восстановления генерации электроэнергии в Киеве и Харькове. По его словам, несмотря на перспективу строительства генерации тепло- и электроэнергии, удастся восстановить не более 25-30% мощностей.
Эксперт сообщил, что запуск солнечной генерации облегчит ситуацию для дневного времени суток, так как на Украине есть достаточное количество установленных солнечных панелей. По его словам, необходимо увеличивать количество аккумуляторных комплексов, чтобы выработанная таким образом энергия не пропадала.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Рабочие устраняют последствия удара на Дарницкой тепловой электростанции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Украинский эксперт назвал сроки восстановления Дарницкой ТЭЦ
11 февраля, 10:02
 
В миреКиевУкраинаХарьковДенис ШмыгальДТЭКМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала