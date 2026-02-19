В Совбезе объяснили, для чего Киев использует наркобизнес

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Киев использует наркобизнес в целях навредить гражданам России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
"Не оставляет попыток любыми путями причинить вред гражданам России и киевский режим. В этих целях неонацистские структуры используют в том числе и наркобизнес. Российские правоохранители постоянно выявляют факты кураторства с территории Украины деятельности подпольных нарколабораторий и сетей наркосбыта. Так, например, сотрудниками органов безопасности в 2025 году на территориях Костромской, Новосибирской и Кемеровской областей выявлены и ликвидированы мефедроновые лаборатории, созданные и руководимые украинскими организованными преступными формированиями", - сказал Гребенкин в интервью газете "Известия".
По его словам, в них изъято свыше 100 килограммов готового наркотика, более 3 тонн прекурсоров, реакторы и иное оборудование, используемое в противоправных целях.