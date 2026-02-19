Депутаты КБР отправили бойцам СВО детекторы дронов и спецоборудование

НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили участникам специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в него вошли детекторы дронов и другое спецоборудование, сообщила пресс-служба парламента.

"В канун Дня защитника Отечества депутаты парламента КБР и сотрудники аппарата отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В состав груза, предназначенного для военнослужащих, вошли радиостанции, портативные детекторы дронов "Булат" и иное специальное оборудование", - говорится в сообщении.

Председатель парламента региона Татьяна Егорова отметила, что поддержка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей являются приоритетом для депутатов.