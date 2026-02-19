Рейтинг@Mail.ru
Депутаты КБР отправили бойцам СВО детекторы дронов и спецоборудование
16:02 19.02.2026
Депутаты КБР отправили бойцам СВО детекторы дронов и спецоборудование
2026
кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Депутаты КБР отправили бойцам СВО детекторы дронов и спецоборудование

НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили участникам специальной военной операции очередной груз гуманитарной помощи, в него вошли детекторы дронов и другое спецоборудование, сообщила пресс-служба парламента.
"В канун Дня защитника Отечества депутаты парламента КБР и сотрудники аппарата отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. В состав груза, предназначенного для военнослужащих, вошли радиостанции, портативные детекторы дронов "Булат" и иное специальное оборудование", - говорится в сообщении.
Председатель парламента региона Татьяна Егорова отметила, что поддержка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей являются приоритетом для депутатов.
"Помимо того, что мы ежемесячно перечисляем средства в региональное отделение фонда "Защитники Отечества", поддерживая ветеранов СВО, отправляем грузы, оказываем и гуманитарную, и техническую помощь. Делаем это и коллективно – всем парламентом, и индивидуально: многие депутаты, проявляя свою гражданскую позицию, на личной основе оказывают серьезную помощь, за что получают благодарности от командования воинских частей", - заявила она.
 
