Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины
2026-02-19T11:56:00+03:00
происшествия
эльбрусский район
россия
происшествия, эльбрусский район, россия
НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости.
Мужчину доставили в больницу после самопроизвольного схода лавины в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, от дальнейшей медпомощи он отказался, сообщило региональное ГУМЧС РФ
.
"В 08.15 мск в четверг поступило сообщение о самопроизвольном сходе лавины между поляной Азау и поселком Терскол. Снежная масса за пределы лавиноудерживающих устройств не вышла. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники. Одного мужчину для осмотра отправили медикам, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение на участке автодороги в районе схода лавины осуществляется в штатном режиме, жертв нет.
В четверг из-за высокой лавиноопасности закрыты все горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус".