Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины - РИА Новости, 19.02.2026
11:56 19.02.2026 (обновлено: 12:02 19.02.2026)
Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины
2026
происшествия, эльбрусский район, россия
Происшествия, Эльбрусский район, Россия
Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины

Мужчину доставили в больницу после схода лавины в горах КБР

НАЛЬЧИК, 19 фев – РИА Новости. Мужчину доставили в больницу после самопроизвольного схода лавины в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, от дальнейшей медпомощи он отказался, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"В 08.15 мск в четверг поступило сообщение о самопроизвольном сходе лавины между поляной Азау и поселком Терскол. Снежная масса за пределы лавиноудерживающих устройств не вышла. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники. Одного мужчину для осмотра отправили медикам, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение на участке автодороги в районе схода лавины осуществляется в штатном режиме, жертв нет.
В четверг из-за высокой лавиноопасности закрыты все горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус".
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
15 февраля, 01:44
В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели девушки из-за падения наледи
