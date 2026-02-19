Жителя КБР доставили в больницу после схода лавины

"В 08.15 мск в четверг поступило сообщение о самопроизвольном сходе лавины между поляной Азау и поселком Терскол. Снежная масса за пределы лавиноудерживающих устройств не вышла. Ударная волна дошла до территории нижней стоянки для спецтехники. Одного мужчину для осмотра отправили медикам, от дальнейшей медицинской помощи отказался", - говорится в сообщении.