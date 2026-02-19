СМИ: дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Дочь отставного генерал-майора ВСУ Усмана Уразова может зарабатывать в России миллионы долларов через нелегальные онлайн-казино, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Как заявили собеседники издания, Оксана Уразова руководит сетью онлайн-казино СatAffs, в которую входит ряд других площадок. Деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов, пояснили там.
"По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка одного миллиона долларов в день. Причем работают эти казино в основном на аудиторию в России и странах СНГ", — приводит газета слова владельца Telegram-канала BadBank, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга.
Сейчас онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры онлайн могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. Объем белого рынка за 2024 год Минфин оценивает в 1,7 триллиона рублей, а нелегального — в три триллиона рублей ежегодно при около ста действующих онлайн-казино.
