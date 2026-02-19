Рейтинг@Mail.ru
06:03 19.02.2026 (обновлено: 16:44 19.02.2026)
СМИ: дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России
СМИ: дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России
СМИ: дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов в России

"Известия": дочь генерала ВСУ зарабатывает на россиянах через онлайн-казино

© Фото : соцсетиОксана Уразова
Оксана Уразова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : соцсети
Оксана Уразова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Дочь отставного генерал-майора ВСУ Усмана Уразова может зарабатывать в России миллионы долларов через нелегальные онлайн-казино, утверждает газета "Известия" со ссылкой на источники.
Как заявили собеседники издания, Оксана Уразова руководит сетью онлайн-казино СatAffs, в которую входит ряд других площадок. Деньги поступают на счета игроков при помощи теневых платежных сервисов, пояснили там.
