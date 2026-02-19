https://ria.ru/20260219/katok-2075603241.html
Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу
Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу - РИА Новости, 19.02.2026
Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу
Каток на Северном речном вокзале возобновил работу после приостановления из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 19.02.2026
Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу
Каток на Северном речном вокзале заработал после остановки из-за снегопада