Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу
20:15 19.02.2026
Каток на Северном речном вокзале в Москве возобновил работу
северный речной вокзал, москва
Северный Речной вокзал, Москва
Каток на Северном речном вокзале. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Каток на Северном речном вокзале возобновил работу после приостановления из-за погодных условий, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что каток приостановил свою работу из-за сильного снегопада в четверг.
"Каток на Северном речном вокзале снова работает. Сегодня для посещения еще доступны вечерние сеансы до 22.00", - говорится в сообщении дептранса на платформе Max.

Уточняется, что из-за погодных условий увеличено количество технических перерывов.
Автомобили во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Москве стоимость такси на фоне снегопада резко увеличилась
28 января, 08:20
 
Северный Речной вокзалМосква
 
 
