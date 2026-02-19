https://ria.ru/20260219/katok-2075389117.html
Над катком на юге Москвы обрушился навес
Над катком на юге Москвы обрушился навес - РИА Новости, 19.02.2026
Над катком на юге Москвы обрушился навес
Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 19.02.2026
Над катком на юге Москвы обрушился навес
Над катком на юге Москвы обрушился навес на площади до двух тысяч квадратов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Обрушение навеса над катком произошло на Днепропетровской улице в районе дома 14. Площадь - 1500-2000 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
По данным администрации, на территории катка никого не было, предварительно, никто не пострадал.
"Предварительная причина обрушения - сильная нагрузка снега", - отметил собеседник.
Позднее он добавил, что к работам на месте происшествия привлечены сотрудники коммунальных служб. "Спасатели работы не проводят", - заключил собеседник агентства.