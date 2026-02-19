Рейтинг@Mail.ru
Над катком на юге Москвы обрушился навес - РИА Новости, 19.02.2026
09:46 19.02.2026 (обновлено: 12:09 19.02.2026)
Над катком на юге Москвы обрушился навес
Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 19.02.2026
москва, происшествия
Последствия обрушения навеса над катком на Днепропетровской улице в Москве. 19 февраля 2026
Последствия обрушения навеса над катком на Днепропетровской улице в Москве. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Навес из-за снега обрушился над катком на площади до 2 тысячи квадратных метров на юге Москвы, людей на территории катка не было, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Обрушение навеса над катком произошло на Днепропетровской улице в районе дома 14. Площадь - 1500-2000 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.
По данным администрации, на территории катка никого не было, предварительно, никто не пострадал.
"Предварительная причина обрушения - сильная нагрузка снега", - отметил собеседник.
Позднее он добавил, что к работам на месте происшествия привлечены сотрудники коммунальных служб. "Спасатели работы не проводят", - заключил собеседник агентства.
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
На месте обрушения в Зеленодольске завершили разбор конструкций
18 февраля, 19:13
 
