Путин передал привет Кастро, а Трамп ждет ответа от его внука

Стратегически важный союзник, мы очень дорожим дружескими и братскими отношениями, всегда были на стороне Кубы в ее борьбе: министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса Паррилью в Москве принимали на высшем уровне. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, переговоры с Сергеем Лавровым, заявления о том, что Россия категорически не приемлет американской торгово-экономической и финансовой блокады острова. Демонстративно? Конечно — Россия не собирается бросать важного исторического союзника и хочет, чтобы в США это понимали. Да, сейчас мы не можем спасти Кубу одним сильным ходом, как это было в 1962-м, когда установка наших ракет заставила Штаты отказаться от новых планов вторжения на остров. Но Россия может и хочет защищать Кубу невоенными методами, а их предостаточно, в том числе и через координацию усилий с Китаем и странами Глобального Юга. Тем более что военную операцию Трамп не планирует — ему бы с иранской ловушкой разобраться.

Поэтому переговоры между американцами и кубинцами уже идут. Хотя кубинские власти и не подтверждают этого, а сначала даже опровергали, такая позиция объяснима — контакты имеют неофициальный характер. Вчера уже и Дональд Трамп заявил, что " Марко Рубио прямо сейчас разговаривает с Кубой", а впервые утечки о тайных переговорах появились еще в самом конце января. Уровень кубинских представителей максимально высокий — если брать неофициальную иерархию власти. Первые контакты — по всей видимости, подготовительные — проходили у американцев в Мексике с сыном 94-летнего кубинского лидера Рауля Кастро . Но в дальнейших переговорах, по американской информации, участвует уже не 60-летний Алехандро, а его сын Рауль Гильермо. Сорокаоднолетний внук Кастро — не просто единственный внук Рауля , но и его самое доверенное лицо. Так что не только Трамп использует членов семьи для переговоров — семья Кастро, которая правит Кубой 67 лет, тоже знает толк в "семейной дипломатии".

О чем говорят Рубио и Рауль-младший? О том, на каких условиях американцы готовы снять топливно-энергетическую блокаду Кубы, потому что курс Трампа на удушение острова не имеет перспективы. Да, теоретически Штаты могут держать блокаду сколь угодно долго, отрезав Кубу от венесуэльской и мексиканской нефти, но пропуская при этом российские суда. Понятно, что кубинская экономика, и так находившаяся в сложной ситуации, очень сильно пострадает — и страна полностью перейдет на чрезвычайное положение. Но в среднесрочной перспективе, то есть на протяжении нескольких месяцев, это не приведет к бунту населения и уж тем более к отречению Кастро от власти или к капитуляции — то есть требование Трампа о смене режима неосуществимо.

А на военное вмешательство в Вашингтоне идти не собираются — хотя после похищения Мадуро Трамп и намекал на то, что следующей целью может стать Куба, сейчас он не хочет отвечать на вопросы о том, может ли повторить венесуэльскую операцию. Его ответ "если бы я собирался это сделать, то это было бы несложно, но не думаю, что в этом будет необходимость", конечно, можно отнести к обычному трамповскому стилю неопределенности, однако на самом деле никакой операции по аресту Кастро Трамп устраивать не будет. Потому что просто не может: Куба — не Венесуэла , и кубинцы не позволят американскому десанту высадиться и уйти без ощутимых потерь, не говоря уже о том, что живым Рауль не сдастся. Да Трампу Кастро и не нужен — он хочет прогнуть Гавану на уступки, экономические и политические, причем такие, которые будут выглядеть как неофициальная капитуляция Кастро перед Америкой . Но это абсолютно исключено: кубинская элита живет в режиме противостояния американской угрозе две трети века — и ее не испугать и не прогнуть.

Поэтому единственный возможный действительно плохой сценарий для Кастро — это бунт отчаявшегося населения. Для этого, повторим, нужна многомесячная блокада, причем такая, которая вызовет полноценную гуманитарную катастрофу. Но будет ли спокойно наблюдать за этим Латинская Америка — да и остальной мир? После Газы этот вопрос стал еще актуальнее. И если на Ближнем Востоке США "всего лишь" обеспечивали Нетаньяху возможность проводить геноцид палестинцев, то в случае с Кубой они сами станут организаторами катастрофы. Смирятся ли с этим Бразилия , Мексика, другие страны Южной Америки ? Да и многочисленная латиноамериканская община в самих Штатах? Сложно себе представить, что Кубу оставят в одиночестве — и одна Россия будет поставлять ей топливо.

Поэтому Трамп не хочет морить Кубу голодом — он хочет записать в свой актив очередную победу на внешнем фронте. Но семье Кастро нечего предложить семье Трампа. Точнее — то, что кубинцы могут дать, очень сложно будет объявить победой. Американские инвестиции? Пожалуйста, но под кубинским контролем, то есть через совместные предприятия (как это происходит с европейскими и канадскими инвестициями). Возврат конфискованной американской собственности? Полностью исключено. Освобождение политзаключенных? Не проблема, как и свободный выезд с Кубы, который и так практически существует. Но уход от власти компартии и Кастро невозможен, а именно это и является чуть ли не официальной целью администрации Трампа.