Количество тяжких преступлений в Карелии снизилось почти на 40%

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Карелии стали реже совершать тяжкие преступления — их число упало на 39,5% в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства республики.

Статистику на координационном совещании по обеспечению правопорядка у главы региона Артура Парфенчикова озвучил начальник штаба МВД по республике Вадим Коппалов.

Ключевым вопросом встречи стало подведение итогов работы по сокращению преступности за прошлый год.

"В 2025 году зарегистрировано снижение уровня преступности почти по всем видам преступлений", — приводит пресс-служба слова Коппалова.

По информации министерства внутренних дел по Карелии общее число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 15,4% и составило 9,5 тысячи правонарушений. Эта тенденция характерна практически для всех районов республики. Значительно сократилось число тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве – на 39,5%. Почти на треть снизилось количество преступлений в состоянии опьянения – 31,6%.

Благодаря комплексу мер, которые инициировал Артур Парфенчиков, потребление алкоголя в республике за 2025 год сократилось на 16%.

Больше половины всех преступлений в Карелии связаны с имуществом. Они составляют 62% от общего числа. В 2025 году таких нарушений стало меньше, общее снижение составило более 10%. Снижение зафиксировано среди краж (-15,6%), грабежей (-4,3%) угонов (-24,1%), разбоев (-23,5%) и поджогов (-54,5%).

На общую картину по-прежнему сильно влияют преступления в сфере IT и связи. За прошлый год их число снизилось почти на четверть, на 23,8%. Зарегистрировано больше 3,8 тысячи случаев. Ущерб от телефонных аферистов превысил 800 миллионов рублей.

В МВД также отметили снижение в Карелии числа преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на 56,7%, а также в отношении них на 35,3%. При этом по России в 2025 году зафиксирован рост правонарушений с участием иностранцев на 6,5%.