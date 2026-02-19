Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту, до 31 марта, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Председатель Заксобрания региона Геннадий Новосельцев подчеркнул, что поддержка защитников и их семей остается приоритетным направлением работы депутатского корпуса.

"Сегодня на заседании сессии мы приняли решение продлить еще на один месяц действие единовременной региональной выплаты в размере 2 миллионов рублей для военнослужащих, заключающих контракт на прохождение службы. Это наш долг – обеспечить достойные условия и надежную опору тем, кто сегодня встает на защиту интересов нашей Родины", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.

Гражданам, заключившим контракт с министерством обороны, также предоставляется федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч — от администраций районов.