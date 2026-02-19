Рейтинг@Mail.ru
Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты - РИА Новости, 19.02.2026
Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты
Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты
Депутаты Законодательного собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по... РИА Новости, 19.02.2026
Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты

Контрактникам Калужской области продлили повышенные выплаты до 31 марта

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области продлили срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту, до 31 марта, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Председатель Заксобрания региона Геннадий Новосельцев подчеркнул, что поддержка защитников и их семей остается приоритетным направлением работы депутатского корпуса.
"Сегодня на заседании сессии мы приняли решение продлить еще на один месяц действие единовременной региональной выплаты в размере 2 миллионов рублей для военнослужащих, заключающих контракт на прохождение службы. Это наш долг – обеспечить достойные условия и надежную опору тем, кто сегодня встает на защиту интересов нашей Родины", – приводит пресс-служба слова Новосельцева.
Гражданам, заключившим контракт с министерством обороны, также предоставляется федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч — от администраций районов.
Кроме того, депутаты внесли изменения в закон "О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере занятости населения". Документ уточняет категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите, – в их число вошли участники СВО и члены их семей.
 
Калужская область
 
 
