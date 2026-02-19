Рейтинг@Mail.ru
В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
21:46 19.02.2026
В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России, пишут СМИ
в мире
россия
украина
республика крым
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
республика крым
в мире, россия, украина, республика крым, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Республика Крым, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз
В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России, пишут СМИ

EUobserver: в ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России по Украине

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ЕС скептически относятся к "требованиям" главы евродипломатии Кайи Каллас в адрес России по урегулированию на Украине, сообщает издание EUobserver.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на Каллас, что она подготовит список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ЕС не участвовал в разработке плана США по Украине, заявила Каллас
20 ноября 2025, 10:23
По данным издания, на следующей неделе министры иностранных дел стран евроблока обсудят представленный Каллас план. В нем, в частности, говорится, что ЕС должен принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма, а также сократить численность своих ВС.
При этом, как отмечает один неназванный дипломат из Евросоюза, этот документ никак не повлияет на позицию Москвы.
«
"Имеет ли он значение?" - задается дипломат вопросов по поводу плана Каллас.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ЕК не подтвердила представительство Каллас в случае контактов с Россией
22 декабря 2025, 14:50
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
