МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В ЕС скептически относятся к "требованиям" главы евродипломатии Кайи Каллас в адрес России по урегулированию на Украине, сообщает издание EUobserver.
По данным издания, на следующей неделе министры иностранных дел стран евроблока обсудят представленный Каллас план. В нем, в частности, говорится, что ЕС должен принудить Россию отказаться от международного признания новых регионов и Крыма, а также сократить численность своих ВС.
При этом, как отмечает один неназванный дипломат из Евросоюза, этот документ никак не повлияет на позицию Москвы.
"Имеет ли он значение?" - задается дипломат вопросов по поводу плана Каллас.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января заявил, что Россия никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
