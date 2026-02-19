Странам ЕС разослали "список Каллас" с требованиями к России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас распространила среди государств — членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, пишет "Страна.ua".
"Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.
Также в документе утверждается, что мир на Украине не будет установлен без участия Евросоюза за столом переговоров и без учета его интересов.
В документе также говорится о требовании возместить ущерб Украине, европейским государствам и компаниям. Кроме того, в списке содержится пункт о запрете российского военного присутствия в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении.
Уточняется, что документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел объединения 23 февраля в Брюсселе.
На прошлой неделе Каллас заявила о подготовке списка уступок, которые ЕС ожидает от России в вопросе урегулирования на Украине.
В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что предложение главы европейской дипломатии подтверждает нацеленность евробюрократии любой ценой не допустить прекращения конфликта. По ее словам, пока Россия не будет рассказывать, что сделает с этим списком.