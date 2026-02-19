Странам ЕС разослали "список Каллас" с требованиями к России

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас распространила среди государств — членов ЕС документ с требованиями к России по Украине, пишет "Страна.ua".

"Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплаты репараций и необходимость демократизации общества", — говорится в публикации.