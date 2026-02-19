https://ria.ru/20260219/jachejka-2075380545.html
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье
Подпольная ячейка в колонии в Забайкальском крае склоняла осужденных к вступлению в ряды международных террористов, сообщили РИА Новости в ФСБ России. РИА Новости, 19.02.2026
