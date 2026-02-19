Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 19.02.2026 (обновлено: 09:06 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/jachejka-2075380545.html
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье - РИА Новости, 19.02.2026
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье
Подпольная ячейка в колонии в Забайкальском крае склоняла осужденных к вступлению в ряды международных террористов, сообщили РИА Новости в ФСБ России. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:02:00+03:00
2026-02-19T09:06:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
https://ria.ru/20260218/fsb-2075124562.html
забайкальский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ раскрыла подробности о подпольной ячейке в колонии в Забайкалье

ФСБ: подпольная ячейка в колонии в Забайкалье склоняла осужденных к терроризму

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Подпольная ячейка в колонии в Забайкальском крае склоняла осужденных к вступлению в ряды международных террористов, сообщили РИА Новости в ФСБ России.
По информации ФСБ, силовики разгромили законспирированную террористическую ячейку в одной из исправительных колоний Забайкальского края, задержаны семь человек из числа организаторов и основных участников ячейки.
"Установлено, что указанная ячейка создана в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации с целью сбора денежных средств для ее финансирования и склонения осужденных к участию в ее деятельности", - говорится в сообщении.
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
18 февраля, 09:49
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала