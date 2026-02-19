Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль начал готовиться к войне
19.02.2026
СМИ: Израиль начал готовиться к войне
Армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов США по Ирану, сообщает Ynet. РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: Израиль начал готовиться к войне

Ynet: боеготовность армии Израиля повысили из-за возможной атаки США на Иран

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Армию Израиля привели в состояние повышенной боевой готовности из-за возможных ударов США по Ирану, сообщает Ynet.
"Службам экстренной помощи и Командованию тыла — военному органу, отвечающему за гражданскую оборону, — было дано указание готовиться к войне", — говорится в материале.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Иран проинформировал Москву и Пекин о ходе переговоров с США, заявил Аракчи
8 февраля, 13:01
По данным издания, такие меры связаны с предполагаемым ударом США по Ирану, в котором должны быть задействованы и израильские силы.
Уточняется, что участники недавних консультаций под руководством премьер-министра Беньямина Нетаньяху исходили из того, что Тегеран может нанести удар по Израилю, даже если тот не примет участие в операции Вашингтона.
Ранее Axios со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа сообщил, что Штаты могут развязать боевые действия против Ирана "раньше и масштабнее", чем считают многие. По информации источников портала, военная операция, скорее всего, будет совместной с Израилем.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник: Израиль пытается помешать договоренности Ирана и США по атому
16 февраля, 18:20
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Американский лидер требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров рассказал о контактах с руководством Ирана по ядерной проблеме
Вчера, 23:41
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
В пятницу Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
Вчера, 15:17
 
