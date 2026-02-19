В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из Израиля.

Отмечается, что беседа состоялась в в отдельной комнате исключительно с целью сохранения ее конфиденциальности и во избежание ее проведения перед другими пассажирами.