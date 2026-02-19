В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из Израиля.
"Вопреки публикациям, Такер Карлсон и сопровождавшие его лица не были задержаны или подвергнуты допросу. Господину Карлсону и членам его команды были вежливо заданы несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам", - говорится в заявлении авиационных властей.
Отмечается, что беседа состоялась в в отдельной комнате исключительно с целью сохранения ее конфиденциальности и во избежание ее проведения перед другими пассажирами.
"Никакого исключительного инцидента не произошло, и Управление аэропортов решительно отвергает любые иные утверждения по этому поводу", - заявило ведомство.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.
Ранее в феврале Карлсон обвинил Хакаби в том, что он не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который знаком с Карлсоном уже много лет и ранее работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль для обсуждения вопросов в рамках личной беседы.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
