Рейтинг@Mail.ru
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 19.02.2026 (обновлено: 00:47 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/izrail-2075351414.html
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту - РИА Новости, 19.02.2026
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту
Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из Израиля. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:37:00+03:00
2026-02-19T00:47:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
такер карлсон
майк хакаби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_d4a79dd3f6ede6e20b721673b874c80d.jpg
https://ria.ru/20260115/karlson-2067965507.html
https://ria.ru/20260128/karlson-2070840560.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f9fc91e6a05aac87cae1ac12daf25c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, такер карлсон, майк хакаби
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Такер Карлсон, Майк Хакаби
В Израиле опровергли информацию о задержании Такера Карлсона в аэропорту

Авиавласти Израиля опровергли информацию о задержании Такера Карлсона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона при вылете из Израиля.
"Вопреки публикациям, Такер Карлсон и сопровождавшие его лица не были задержаны или подвергнуты допросу. Господину Карлсону и членам его команды были вежливо заданы несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам", - говорится в заявлении авиационных властей.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану
15 января, 07:02
Отмечается, что беседа состоялась в в отдельной комнате исключительно с целью сохранения ее конфиденциальности и во избежание ее проведения перед другими пассажирами.
"Никакого исключительного инцидента не произошло, и Управление аэропортов решительно отвергает любые иные утверждения по этому поводу", - заявило ведомство.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.
Ранее в феврале Карлсон обвинил Хакаби в том, что он не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ Хакаби, который знаком с Карлсоном уже много лет и ранее работал с ним на телеканале Fox News, пригласил его в Израиль для обсуждения вопросов в рамках личной беседы.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Карлсон предупредил о возможном распаде США
28 января, 18:35
 
В миреИзраильСШАТель-АвивТакер КарлсонМайк Хакаби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала