21:00 19.02.2026
Мастера МЦХШ оформят книги издательства "Наука"
Мастера МЦХШ оформят книги издательства "Наука"
Никита Бизин
общество
Мастера МЦХШ оформят книги издательства "Наука"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Художники Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств (РАХ) примут участие в оформлении книг издательства "Наука" РАН, а скульпторы МЦХШ - в создании интерьера "Зала научных коллегий" в главном здании организации к 300-летию "Науки" в 2027 году, сообщил РИА Новости руководитель издательства Михаил Фомин.
"Художники Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств (РАХ) примут участие в оформлении книг издательства "Наука"РАН, а скульпторы МЦХШ - в создании интерьера "Зала научных коллегий". Он откроется в Главном здании издательства в следующем году и будет посвящен к 300-летию образования нашей организации.Мы заинтересованы в работе с молодыми художниками. Для нас важно наполнять литературу красивыми иллюстрациями. Есть проект, связанный со скульптурными изображениями совместно с МЦХШ",- рассказал РИА Новости в четверг руководитель издательства "Наука" РАН Михаил Фомин после подписания соглашения"Науки" и МЦХШ.
По его словам, сотрудники издательства выражают уверенность на активное сотрудничество с МЦХШ.
"Давать ученым возможность увидеть нужные иллюстрации и, наоборот, знакомить молодёжь МЦХШ сучёными - это одно из наших социальных миссий, - рассказал РИА Новости руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.
Директор МЦХШ Никита Марков отметил, что данное соглашение открывает новые пути сотрудничества между искусством и академической наукой.
"Это служит популяризации нравственных, духовно-нравственных ценностей нашей страны. Авторитетное издательство"Наука" знаменито публикациями талантливых людей, а наши художники, графики и другие сотрудники могут проиллюстрировать самые серьёзные работы и сделать это самым лучшим образом", - сказал Никита Марков.
