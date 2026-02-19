Мастера МЦХШ оформят книги издательства "Наука"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Художники Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств (РАХ) примут участие в оформлении книг издательства "Наука" РАН, а скульпторы МЦХШ - в создании интерьера "Зала научных коллегий" в главном здании организации к 300-летию "Науки" в 2027 году, сообщил РИА Новости руководитель издательства Михаил Фомин.

"Художники Московской центральной художественной школы (МЦХШ) при Российской академии художеств (РАХ) примут участие в оформлении книг издательства "Наука"РАН, а скульпторы МЦХШ - в создании интерьера "Зала научных коллегий". Он откроется в Главном здании издательства в следующем году и будет посвящен к 300-летию образования нашей организации.Мы заинтересованы в работе с молодыми художниками. Для нас важно наполнять литературу красивыми иллюстрациями. Есть проект, связанный со скульптурными изображениями совместно с МЦХШ",- рассказал РИА Новости в четверг руководитель издательства "Наука" РАН Михаил Фомин после подписания соглашения"Науки" и МЦХШ.

По его словам, сотрудники издательства выражают уверенность на активное сотрудничество с МЦХШ.

"Давать ученым возможность увидеть нужные иллюстрации и, наоборот, знакомить молодёжь МЦХШ сучёными - это одно из наших социальных миссий, - рассказал РИА Новости руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин.

Директор МЦХШ Никита Марков отметил, что данное соглашение открывает новые пути сотрудничества между искусством и академической наукой.