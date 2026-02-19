https://ria.ru/20260219/istrebiteli-2075369222.html
СМИ: ФРГ хочет заказать у США дополнительные истребители F-35
Германия рассматривает возможность заказа у США дополнительных истребителей F-35, Берлин ведёт переговоры о покупке более 35 самолётов, передаёт агентство... РИА Новости, 19.02.2026
