Трамп рассказал новые подробности по сделке с Ираном
Трамп рассказал новые подробности по сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение сделки с Вашингтоном. РИА Новости, 19.02.2026
Трамп готов дать Ирану максимум 15 дней на достижение сделки