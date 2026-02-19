Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану невообразимым ответом, если власти Исламской республики решатся превентивно атаковать еврейское государство.
"Я разъяснил моему другу, президенту США Дональду Трампу принципы, которые, с точки зрения Израиля, должны направлять переговоры с Ираном. Мы готовы к любому сценарию. Одно можно сказать наверняка: если аятоллы ошибутся и нападут на нас, они столкнутся с ответом, который они даже не могут себе представить", - заявил премьер на выпускной церемонии военной академии.
Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне наращивания американской военной мощи в регионе в рамках подготовки к возможной эскалации с Ираном. Параллельно американцы и иранцы ведут переговоры по ядерному досье. Израильская сторона неоднократно подчеркивала, что для еврейского государства приемлемым будет соглашение, которое помимо отказа Ирана от обогащения урана будет включать урегулирование вопросов с иранскими баллистическими ракетами и прекращение поддержки проиранских сил в регионе. Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.