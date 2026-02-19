Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль - РИА Новости, 19.02.2026
19:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/iran-2075599023.html
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану невообразимым ответом, если власти Исламской республики решатся превентивно атаковать еврейское государство. РИА Новости, 19.02.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль

Нетаньяху пригрозил Ирану невообразимым ответом в случае атаки на Израиль

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану невообразимым ответом, если власти Исламской республики решатся превентивно атаковать еврейское государство.
"Я разъяснил моему другу, президенту США Дональду Трампу принципы, которые, с точки зрения Израиля, должны направлять переговоры с Ираном. Мы готовы к любому сценарию. Одно можно сказать наверняка: если аятоллы ошибутся и нападут на нас, они столкнутся с ответом, который они даже не могут себе представить", - заявил премьер на выпускной церемонии военной академии.
Заявление Нетаньяху прозвучало на фоне наращивания американской военной мощи в регионе в рамках подготовки к возможной эскалации с Ираном. Параллельно американцы и иранцы ведут переговоры по ядерному досье. Израильская сторона неоднократно подчеркивала, что для еврейского государства приемлемым будет соглашение, которое помимо отказа Ирана от обогащения урана будет включать урегулирование вопросов с иранскими баллистическими ракетами и прекращение поддержки проиранских сил в регионе. Иран ранее отверг возможность отказа от обогащения урана, а также заявил, что не будет обсуждать свою ракетную программу.
