Эксперт оценил вероятность ударов США по Ирану - РИА Новости, 19.02.2026
16:41 19.02.2026
Эксперт оценил вероятность ударов США по Ирану
Эксперт оценил вероятность ударов США по Ирану
Вероятность военной операции США против Ирана несколько снизилась, но сохраняется в условиях давления со стороны Израиля и нежелания Тегерана отказываться от...
Эксперт оценил вероятность ударов США по Ирану

Аналитик Абу Саада: вероятность ударов США по Ирану снизилась, но не исключена

© REUTERS / Majid AsgaripourАнтиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране. Архивное фото
ГАЗА, 19 фев - РИА Новости. Вероятность военной операции США против Ирана несколько снизилась, но сохраняется в условиях давления со стороны Израиля и нежелания Тегерана отказываться от своей ракетной программы, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политический аналитик и публицист Мухеймар Абу Саада.
"Некоторое время назад США начали перебрасывать силы на Ближний Восток, направили туда авианосцы. Все выглядело так, что война вот-вот начнется. Однако спустя три недели ситуация, видимо, поменялась", - считает эксперт.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Вчера, 13:44
По его мнению, недавние "миллионные митинги" в поддержку иранских властей на фоне волны беспорядков стране продемонстрировали американской администрации, что "инициировать смену власти в Иране будет непросто". Ухудшение ситуации на Ближнем Востоке также может подорвать шансы республиканцев на успех в ходе промежуточных выборов в США, напомнил аналитик.
В то же время есть и факторы, подталкивающие стороны к конфронтации, признал он.
"Не исключаю, что в конечном итоге война начнется. Пропасть между сторонами очень велика, в особенности по вопросу баллистических ракет. Иран категорически отказывается сворачивать ракетную программу, из-за этих противоречий вероятность войны сохраняется", - пояснил он.
Израиль также постоянно подталкивает администрацию США к тому, чтобы нанести масштабный удар по Ирану с целью подорвать и ядерную, и ракетную программы, напомнил Абу Саада.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
США направили на Ближний Восток более 50 истребителей, пишет NYT
Вчера, 10:23
По оценкам эксперта, Иран в этой ситуации готов ответить на возможные удары США. В качестве ответных мер Тегеран может перекрыть Ормузский пролив или нанести удары по объектам США в регионе, включая военные базы, считает аналитик. В любом случае подобный конфликт будет "очень затратным" с угрозой дестабилизировать экономическую ситуацию в мире и вызвать скачок цен на нефть, предупредил он.
Тем не менее, сохраняется вероятность, что стороны придут к компромиссу на переговорах по ядерной программе и по вопросу баллистических ракет. По мнению аналитика, это возможно, если Иран, например, согласится пойти на ограничение дальности ракет.
Телеканал CBS сообщал 18 февраля, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако президент Дональд Трамп еще не принял решение. Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. По их итогам глава МИД Ирана заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
18 февраля, 15:17
 
