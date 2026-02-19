Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
12:45 19.02.2026 (обновлено: 13:08 19.02.2026)
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
Москва рассчитывает, что при поисках урегулирования ситуации вокруг Ирана будут превалировать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана

Песков: РФ рассчитывает на превалирование переговоров в урегулировании по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что при поисках урегулирования ситуации вокруг Ирана будут превалировать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке.
"Но мы все-таки рассчитываем на то, что политико-дипломатические средства и переговоры будут дальше превалировать при поисках урегулирования", - сказал он журналистам, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Трамп ранее заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров прокомментировал отказ Ирана от диалога с европейцами
18 февраля, 22:44
 
В миреИранМоскваРоссияДмитрий ПесковСШААббас АракчиСтив Уиткофф
 
 
