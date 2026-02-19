https://ria.ru/20260219/iran-2075447839.html
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
Москва рассчитывает, что при поисках урегулирования ситуации вокруг Ирана будут превалировать переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:45:00+03:00
2026-02-19T12:45:00+03:00
2026-02-19T13:08:00+03:00
в мире
иран
москва
россия
дмитрий песков
сша
аббас аракчи
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260218/iran-2075332271.html
иран
москва
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, москва, россия, дмитрий песков, сша, аббас аракчи, стив уиткофф
В мире, Иран, Москва, Россия, Дмитрий Песков, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
Песков: РФ рассчитывает на превалирование переговоров в урегулировании по Ирану