Песков оценил ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ситуации вокруг Ирана заявил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности.

"Сейчас, действительно, мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.