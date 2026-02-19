Рейтинг@Mail.ru
12:40 19.02.2026 (обновлено: 13:09 19.02.2026)
Песков оценил ситуацию вокруг Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ситуации вокруг Ирана заявил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности. РИА Новости, 19.02.2026
в мире, россия, иран, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ситуации вокруг Ирана заявил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности.
Ранее New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Кремле призвали отдавать предпочтение переговорам в ситуации вокруг Ирана
Вчера, 12:45
"Сейчас, действительно, мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Трамп ранее заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности
Вчера, 12:36
 
