https://ria.ru/20260219/iran-2075446286.html
Песков оценил ситуацию вокруг Ирана
Песков оценил ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 19.02.2026
Песков оценил ситуацию вокруг Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ситуации вокруг Ирана заявил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:40:00+03:00
2026-02-19T12:40:00+03:00
2026-02-19T13:09:00+03:00
в мире
россия
иран
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260219/iran-2075447839.html
https://ria.ru/20260219/iran-2075444448.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию вокруг Ирана
Песков: в Иране наблюдается эскалация напряженности