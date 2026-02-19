https://ria.ru/20260219/iran-2075444448.html
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности
Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны региона к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности
