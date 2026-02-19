Рейтинг@Mail.ru
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности - РИА Новости, 19.02.2026
12:36 19.02.2026 (обновлено: 13:06 19.02.2026)
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности - РИА Новости, 19.02.2026
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности
в мире, иран, россия, дмитрий песков, сша, аббас аракчи, стив уиткофф, мирный план сша по украине
В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Мирный план США по Украине
Кремль призвал все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности

Песков: Россия призывает все стороны в ситуации вокруг Ирана к сдержанности

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на Московский кремль
Вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны региона к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США перенаправили десятки танкеров-заправщиков, более 50 истребителей и две ударные группы авианосцев в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке.
"Россия продолжает развивать отношения с Ираном. Делая это, мы призываем и наших иранских друзей, и все стороны региона к сдержанности", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Ирана.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Трамп ранее заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
18 февраля, 15:17
 
В миреИранРоссияДмитрий ПесковСШААббас АракчиСтив УиткоффМирный план США по Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
