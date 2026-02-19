Слуцкий предложил давать военным ипотеку под 6%

"В 2026 году сумма накопительного взноса - чуть более 410 тысяч рублей, а размер ежемесячного платежа, который может быть направлен на погашение ипотеки, не дотягивает даже до 35 тысяч рублей. Если реально взглянуть на вещи, с учетом роста цен на жилье, то станет понятно - лишь единицы военнослужащих могут себе позволить ипотеку даже по этой программе. Эти люди находятся на самом переднем крае, рискуя собой, выполняют воинский долг, но остаются без должной поддержки. Не могут обеспечить достойные жилищные условия для своих семей. Это недопустимо, главная задача государства - по максимуму оказать нашим доблестным бойцам всю необходимую помощь, защитить тех, кто самоотверженно защищает Родину", - заключил он.