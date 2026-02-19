Глава МВД рассказал, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За нарушение законодательства из России выдворили 72 тысяч иностранцев, при должном финансировании могли бы и больше, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.