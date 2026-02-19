https://ria.ru/20260219/inostrantsy-2075412391.html
Глава МВД рассказал, сколько иностранцев выдворили из России в 2025 году
За нарушение законодательства из России выдворили 72 тысяч иностранцев, при должном финансировании могли бы и больше, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:11:00+03:00
россия
Колокольцев: 72 тыс иностранцев выдворили из России в 2025 году