Путин рассказал о новом порядке для переезда иностранцев

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Иностранные граждане, которые представляют для России особый интерес, смогут с апреля обратиться в АСИ по вопросам переезда в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что речь идет о людях, которые обладают востребованными профессиями и знаниями, способны внести значимый вклад в развитие отечественной экономики, а также имеют достижения в сфере спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарных сферах и в области научно-технологического развития.