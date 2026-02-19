ВС России нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска поразили энергетические объекты, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ ", — говорится в заявлении.

Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.

Силы ПВО сбили 301 дрон, десять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиабомбы, добавили в ведомстве.