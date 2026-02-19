https://ria.ru/20260219/infrastruktura-2075440696.html
ВС России нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС России нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС России нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ
Российские войска поразили энергетические объекты, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
ВС России нанесли удары по инфраструктуре, используемой ВСУ
ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска поразили энергетические объекты, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ
", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы атаковали пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 156 районах.
Силы ПВО сбили 301 дрон, десять снарядов РСЗО HIMARS и две управляемые авиабомбы, добавили в ведомстве.
Всего с начала спецоперации армия уничтожила 670 самолетов, 283 вертолета, 115 432 беспилотника, 650 ЗРК, 27 768 танков и других ББМ, 1668 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 376 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 769 единиц специальной военной автотехники.