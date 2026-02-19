Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" предсказал риски пузыря ИИ в мире в 2026 году
02:18 19.02.2026
"Росконгресс" предсказал риски пузыря ИИ в мире в 2026 году
"Росконгресс" предсказал риски пузыря ИИ в мире в 2026 году
На рынке компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), сформировались риски финансового пузыря, который пока не лопнул благодаря мягкой...
2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На рынке компаний, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), сформировались риски финансового пузыря, который пока не лопнул благодаря мягкой политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, но вероятность краха в текущем году уже превышает 50%, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика ИИ: биржевой ажиотаж, окупаемость проектов и дефицит энергии", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы приводят критерии финансовых пузырей на рынке: это завышенная оценка активов, избыточная концентрация владения одним типом активов, чрезмерные капитальные инвестиции и высокий леверидж - финансовый механизм, позволяющий увеличивать прибыль через использование заемных средств. "По трем из четырех критериев сектор ИИ демонстрирует признаки пузыря", - говорится в докладе.
Так, индекс S&P 500, который отражает изменение стоимости 500 крупнейших компаний на американской бирже, с начала 2024 года прибавил в цене около 7,5 триллионов долларов. Из них прирост в 4,9 триллиона долларов обеспечили 17 компаний, связанных с развитием ИИ.
"Анализ пузырей в истории, начиная с золота в 1970‑х годах и интернет‑бума конца 1990‑х, показывает, что биржевые котировки в реальном выражении росли в десять раз за период от 10 до 15 лет. Акции американского технологического сектора недавно достигли этого порога. Исторические данные показывают, что вероятность краха превышает 50%", - говорится в документе.
Там отмечается, что при этом инвесторы продолжают покупать эти акции. По мнению авторов, поведение спекулянтов на рынке "уже можно отнести к финансовому помешательству".
Аналитики также указывают на разрыв между инвестициями ИИ-компаний и подтвержденной отдачей от них. Причем эти инвестиции финансируются по замкнутому кругу. "Производитель чипов инвестирует в своего клиента, клиент использует эти средства на закупку чипов, а облачные провайдеры привлекают долг под залог оборудования, которое может морально устареть раньше, чем будет погашен кредит", - говорится в документе. По прогнозам авторов, значительная часть этих вложений не окупится.
"Первая половина 2026 года станет критическим периодом, когда компаниям сектора необходимо будет продемонстрировать устойчивый рост выручки, который позволит окупить производимые инвестиции за разумное время", - говорится в докладе. При этом эксперты затрудняются указать точный момент, когда этот пузырь лопнет.
"Исторический анализ показывает, что единственным надежным ориентиром наступления обвала, начиная с железнодорожных пузырей XIX века, является повышение процентных ставок и ужесточение финансовых условий", - говорится в документе. Но пока, по мнению аналитиков, денежно‑кредитная политика в США остается относительно мягкой.
"Смена руководства ФРС в мае 2026 года и позиция ее будущего главы Кевина Уорша, рассматривающего ИИ как дезинфляционный фактор, могут продлить период мягких монетарных условий и отсрочить коррекцию", - прогнозируют эксперты.
Но даже при сохранении благоприятных монетарных условий ИИ-сектор скоро столкнется с проблемами, предупреждают аналитики. "Объем данных, пригодных для обучения моделей, конечен, а наращивание вычислительных мощностей упирается в дефицит электроэнергии и пропускную способность электросетей. Эти физические пределы могут быть достигнуты к 2028 году - к началу следующего президентского цикла в США", - говорится в докладе.
После этого срока игнорировать проблемы сектора будет невозможно, уверены авторы.
