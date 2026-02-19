Рейтинг@Mail.ru
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны - РИА Новости, 19.02.2026
11:44 19.02.2026
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
Пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 миллиарда рублей на поставках в Минобороны РФ вещевой продукции по завышенным ценам, РИА Новости, 19.02.2026
происшествия, россия, владимир колокольцев, госдума рф
Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны

ОПГ похитила два миллиарда рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 миллиарда рублей на поставках в Минобороны РФ вещевой продукции по завышенным ценам, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
"Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитивших почти 2 миллиарда рублей на поставках в министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам", - сказал Колокольцев.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
