https://ria.ru/20260219/gruppirovka-2075425045.html
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны - РИА Новости, 19.02.2026
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
Пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 миллиарда рублей на поставках в Минобороны РФ вещевой продукции по завышенным ценам, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:44:00+03:00
2026-02-19T11:44:00+03:00
2026-02-19T11:44:00+03:00
происшествия
россия
владимир колокольцев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20250809/khischenie-2034281608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир колокольцев, госдума рф
Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев, Госдума РФ
ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны
ОПГ похитила два миллиарда рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны