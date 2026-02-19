ОПГ похитила почти два миллиарда рублей на поставках Минобороны

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 миллиарда рублей на поставках в Минобороны РФ вещевой продукции по завышенным ценам, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.