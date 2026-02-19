https://ria.ru/20260219/gosduma-2075580612.html
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, повлекшую помехи или прекращение работы филиалов иностранных банков, документ доступен в думской электронной базе
Правительственным документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ
новой статьей - "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации".
"Предусмотрено введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования филиалов иностранных банков, а также за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается установление наказания до пяти лет лишения свободы за воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка в РФ.
Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками на территории Российской Федерации через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов учета и отчетности, проведению валютных операций с использованием подложных документов, банкротству, совершению операций или сделок с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации.