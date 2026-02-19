Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка
18:38 19.02.2026 (обновлено: 19:00 19.02.2026)
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка
госдума рф
россия
общество
россия
госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка

В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, повлекшую закрытие банков

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, повлекшую помехи или прекращение работы филиалов иностранных банков, документ доступен в думской электронной базе.
Правительственным документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации".
"Предусмотрено введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования филиалов иностранных банков, а также за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается установление наказания до пяти лет лишения свободы за воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка в РФ.
Отмечается, что предлагаемые изменения направлены на криминализацию совершения иностранными банками на территории Российской Федерации через свои филиалы незаконных действий по фальсификации финансовых документов учета и отчетности, проведению валютных операций с использованием подложных документов, банкротству, совершению операций или сделок с имуществом, подвергнутым описи или аресту либо подлежащим конфискации.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО до 35 дней
17 февраля, 14:25
 
