В ГД внесли проект о наказании за дискредитацию ВС, влекущую закрытие банка

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, повлекшую помехи или прекращение работы филиалов иностранных банков, документ доступен в думской электронной базе

Правительственным документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей - "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории Российской Федерации".

"Предусмотрено введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования филиалов иностранных банков, а также за незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление наказания до пяти лет лишения свободы за воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка в РФ.