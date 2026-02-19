Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное использование слова "ломбард"
13:33 19.02.2026
В ГД внесли проект о штрафах за незаконное использование слова "ломбард"
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести в России штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом слова "ломбард" или РИА Новости, 19.02.2026
общество
россия
нина останина
госдума рф
россия
общество, россия, нина останина, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Госдума РФ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести в России штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от данного слова, в своем наименовании, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина, Василина Кулиева и Мария Дробот. Согласно действующему законодательству РФ, использовать в своем официальном или сокращенном названии слово "ломбард" или производные от него могут только две категории организаций: юридические лица, уже внесенные в государственный реестр ломбардов, или юридические лица, которые намерены получить статус ломбарда. При этом организация, планирующая стать ломбардом, вправе использовать это слово в наименовании только в течение 90 дней с даты своей регистрации или с даты регистрации изменений, связанных с названием. Все прочие юридические лица не имеют права включать слово "ломбард" в свое фирменное наименование.
"Законопроектом предлагается… внести изменение в статью 15.26.2 КоАП РФ, изложив ее в новой редакции и дополнив частью 1, в соответствии с которой, незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от слова "ломбард", повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что предлагаемое положение не будут распространяться на юридических лиц, которые хотят приобрести статус ломбарда, а также на юридических лиц, утративших статус ломбарда в течение 30 дней со дня исключения сведений о них из государственного реестра ломбардов.
Также, согласно проектируемым изменениям, составлять протоколы в случае нарушения вышеуказанных требований законодательства будут уполномочены должностные лица органов внутренних дел, а рассматривать дела об административных правонарушениях - суды.
"Вместе с тем, учитывая положения части 1 статьи 28.4 КоАП РФ, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, прокурор также вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом или законом субъекта РФ", - сказано в документе.
В пояснительной записке приводится статистику, согласно которой в 2024 году Банк России выявил 9 027 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. При этом, из них 1 531 субъект, имеющий признаки нелегального кредитора, в том числе 611 псевдоломбардов компаний, занимающихся предоставлением займов под залог имущества. Добавляется, что в большинстве случаев такой схемой пользуются сетевые комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии.
"Недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности вводят в заблуждение социально незащищенные слои населения (нередко стороной таких сделок становятся члены многодетных семей, являющихся малоимущими), заключая договоры займа в отсутствие права на осуществление такой деятельности. В результате заложенное имущество не страхуется, может быть реализовано раньше установленного месячного срока после того, как заемные средства не были возвращены, его сохранность не всегда обеспечивается, а также могут наступать другие неблагоприятные последствия для клиента", - говорится в пояснительной записке.
По мнению парламентариев, предлагаемая законодательная новелла позволит усилить защиту социально незащищенных групп населения.
В настоящее время действующая редакция статьи 15.26.2 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение ломбардом российского законодательства о ломбардах. Вместе с тем, субъекты предпринимательской деятельности, не обладающие статусом ломбардов, под регулирование данной нормы не подпадают.
Общество Россия Нина Останина Госдума РФ
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала