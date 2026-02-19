В ГД внесли проект о штрафах за незаконное использование слова "ломбард"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести в России штрафы до 300 тысяч рублей за незаконное использование юридическим лицом слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от данного слова, в своем наименовании, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Нина Останина , Василина Кулиева и Мария Дробот. Согласно действующему законодательству РФ , использовать в своем официальном или сокращенном названии слово "ломбард" или производные от него могут только две категории организаций: юридические лица, уже внесенные в государственный реестр ломбардов, или юридические лица, которые намерены получить статус ломбарда. При этом организация, планирующая стать ломбардом, вправе использовать это слово в наименовании только в течение 90 дней с даты своей регистрации или с даты регистрации изменений, связанных с названием. Все прочие юридические лица не имеют права включать слово "ломбард" в свое фирменное наименование.

"Законопроектом предлагается… внести изменение в статью 15.26.2 КоАП РФ, изложив ее в новой редакции и дополнив частью 1, в соответствии с которой, незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании слова "ломбард" или слов и словосочетаний, производных от слова "ломбард", повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что предлагаемое положение не будут распространяться на юридических лиц, которые хотят приобрести статус ломбарда, а также на юридических лиц, утративших статус ломбарда в течение 30 дней со дня исключения сведений о них из государственного реестра ломбардов.

Также, согласно проектируемым изменениям, составлять протоколы в случае нарушения вышеуказанных требований законодательства будут уполномочены должностные лица органов внутренних дел, а рассматривать дела об административных правонарушениях - суды.

"Вместе с тем, учитывая положения части 1 статьи 28.4 КоАП РФ, при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, прокурор также вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом или законом субъекта РФ", - сказано в документе.

В пояснительной записке приводится статистику, согласно которой в 2024 году Банк России выявил 9 027 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. При этом, из них 1 531 субъект, имеющий признаки нелегального кредитора, в том числе 611 псевдоломбардов компаний, занимающихся предоставлением займов под залог имущества. Добавляется, что в большинстве случаев такой схемой пользуются сетевые комиссионные магазины, которые выдают краткосрочные займы, заключая договоры комиссии.

"Недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности вводят в заблуждение социально незащищенные слои населения (нередко стороной таких сделок становятся члены многодетных семей, являющихся малоимущими), заключая договоры займа в отсутствие права на осуществление такой деятельности. В результате заложенное имущество не страхуется, может быть реализовано раньше установленного месячного срока после того, как заемные средства не были возвращены, его сохранность не всегда обеспечивается, а также могут наступать другие неблагоприятные последствия для клиента", - говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, предлагаемая законодательная новелла позволит усилить защиту социально незащищенных групп населения.