В Госдуме поддержали увеличение лимита банковских карт на одного человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной повысить лимит на количество карт на одного человека до 10 в одном банке, сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".
Ранее на форуме Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов рассмотреть увеличение обсуждаемого лимита количества карт у одного человека в одном банке до 10 с пяти.
" Я поддерживаю, считаю, что это хорошее предложение. Когда мы начали обсуждать с банками, они говорили, что некоторые семьи в одном банке держат все карты, и получается, что мы искусственно их выгоняем из этого банка. Также возникал вопрос развития конкуренции, нужно чтобы было распределение", - пояснил Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" предполагает, что банки не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
