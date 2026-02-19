В Госдуме поддержали увеличение лимита банковских карт на одного человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной повысить лимит на количество карт на одного человека до 10 в одном банке, сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".