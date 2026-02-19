Рейтинг@Mail.ru
19.02.2026
11:55 19.02.2026
В Госдуме поддержали увеличение лимита банковских карт на одного человека
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной повысить лимит на количество карт на одного... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:55:00+03:00
2026-02-19T11:55:00+03:00
В Госдуме поддержали увеличение лимита банковских карт на одного человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной повысить лимит на количество карт на одного человека до 10 в одном банке, сказал он в беседе с РИА Новости в кулуарах форума Банка России "Кибербезопасность в финансах".
Ранее на форуме Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов рассмотреть увеличение обсуждаемого лимита количества карт у одного человека в одном банке до 10 с пяти.
" Я поддерживаю, считаю, что это хорошее предложение. Когда мы начали обсуждать с банками, они говорили, что некоторые семьи в одном банке держат все карты, и получается, что мы искусственно их выгоняем из этого банка. Также возникал вопрос развития конкуренции, нужно чтобы было распределение", - пояснил Аксаков.
Законопроект "Антифрод 2.0" предполагает, что банки не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту с одновременным общим ограничением – не более 20 карт, если иное количество не определено советом директоров ЦБ.
ЦБ предупредил о новом виде мошенничества
Анатолий АксаковЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
