В Госдуме назвали Мюнхенскую конференцию похоронами миропорядка

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мюнхенский "пикник на обочине истории" стал символическими "похоронами" прежнего миропорядка, обеспечивавшего ЕС безопасность и процветание, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия").
В Германии запаниковали из-за России после Мюнхенской конференции
17 февраля, 11:36
"Что особенно показательно - практически дословно сбылись прогнозы, сделанные президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции 2007 года: усиление БРИКС, раскол Запада, кризис однополярного мира и риски расширения НАТО на Восток. Тогда это называли "резкой риторикой". Сегодня это свершившийся факт", - добавил политик.
Бабаков отметил, что программная речь немецкого канцлера Фридриха Мерца лишь "зафиксировала диагноз": прежнего миропорядка больше не существует, Европа критически зависима от внешних факторов и утратила стратегическую субъектность.
"Не менее показательным стало выступление главы Госдепартамента США Марко Рубио как образец дипломатического иезуитства. Под разговоры о сохранении трансатлантического альянса Вашингтон фактически обозначил новые правила: миграция, энергетика, военные расходы и даже "порядок, основанный на правилах" теперь становятся предметом торга - разумеется, на американских условиях", - считает вице-спикер.
Захарова иронично высказалась об участниках Мюнхенской конференции
18 февраля, 12:19
На этом фоне, по его мнению, Европа всё отчётливее осознаёт, что она не участвует в формировании нового мирового порядка, где ключевыми игроками становятся Россия, Китай и БРИКС.
"Итог Мюнхена предельно ясен. Европа потеряла способность мыслить стратегически и больше не является субъектом мировой архитектуры безопасности. Пока Россия, Китай, США и БРИКС конструируют новую реальность, Брюссель, Берлин и Париж мечутся между зависимостью от Вашингтона и попытками тихо договориться с отдельными центрами силы", - подытожил политик.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.
Политолог рассказал, что вызвало раздор на Мюнхенской конференции
16 февраля, 23:02