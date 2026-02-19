В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Единый федеральный регистр данных о беременных, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных, появится в России с 1 марта, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

"С 1 марта 2026 года начнет работу единый федеральный регистр, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Создание и ведение регистра поручено Минздраву РФ. Создание такого регистра - это важный шаг в рамках реализации Стратегии действий по семейной и демографической политике до 2036 года", - сказала Власова.

Парламентарий отметила, что вносить сведения в регистр будут в электронном виде в системе ЕГИСЗ.

"По сути, речь идет о современной цифровой системе мониторинга. В регистр будут включаться данные о беременных, вставших на учет до 12 недель, сведения о наличии сопутствующих заболеваний, о критических акушерских состояниях, об исходах беременности, а также информация о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период и о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения", - подчеркнула она.

По ее словам, главная цель создания регистра напрямую связана с демографической политикой России , направленной на увеличение рождаемости. Она добавила, что формирование единой базы позволит получать объективную статистику о числе беременных, исходах беременностей и состоянии здоровья матерей и новорожденных.

"Поскольку регистр будет информационно интегрирован с другими регистрами заболеваний, мы получим более полную картину состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Это позволит увидеть, у какого процента женщин детородного возраста наступила беременность, сколько из них имеют хронические, инфекционные, онкологические и иные заболевания, как протекает их беременность, каким был ее исход и в каком состоянии находится ребенок при рождении", - уточнила депутат.

Власова считает, что такой комплексный подход даст возможность своевременно выявлять, на каких этапах оказания медицинской помощи могли возникнуть проблемы, повлиявшие на течение беременности и ее исход.