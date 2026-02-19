Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России - РИА Новости, 19.02.2026
03:49 19.02.2026
В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России
В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России - РИА Новости, 19.02.2026
В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России
Единый федеральный регистр данных о беременных, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных, появится в... РИА Новости, 19.02.2026
общество
россия
госдума рф
россия
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД рассказали о регистре данных о беременных в России

Депутат Власова: в России с 1 марта появится регистр данных о беременных

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Единый федеральный регистр данных о беременных, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных, появится в России с 1 марта, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
"С 1 марта 2026 года начнет работу единый федеральный регистр, который объединит сведения о течении беременности, ее исходах и состоянии здоровья новорожденных. Создание и ведение регистра поручено Минздраву РФ. Создание такого регистра - это важный шаг в рамках реализации Стратегии действий по семейной и демографической политике до 2036 года", - сказала Власова.
Врач проводит УЗИ-диагностику беременной женщине - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам
14 января, 02:23
Парламентарий отметила, что вносить сведения в регистр будут в электронном виде в системе ЕГИСЗ.
"По сути, речь идет о современной цифровой системе мониторинга. В регистр будут включаться данные о беременных, вставших на учет до 12 недель, сведения о наличии сопутствующих заболеваний, о критических акушерских состояниях, об исходах беременности, а также информация о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период и о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения", - подчеркнула она.
По ее словам, главная цель создания регистра напрямую связана с демографической политикой России, направленной на увеличение рождаемости. Она добавила, что формирование единой базы позволит получать объективную статистику о числе беременных, исходах беременностей и состоянии здоровья матерей и новорожденных.
"Поскольку регистр будет информационно интегрирован с другими регистрами заболеваний, мы получим более полную картину состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Это позволит увидеть, у какого процента женщин детородного возраста наступила беременность, сколько из них имеют хронические, инфекционные, онкологические и иные заболевания, как протекает их беременность, каким был ее исход и в каком состоянии находится ребенок при рождении", - уточнила депутат.
Власова считает, что такой комплексный подход даст возможность своевременно выявлять, на каких этапах оказания медицинской помощи могли возникнуть проблемы, повлиявшие на течение беременности и ее исход.
"Кроме того, это позволит более тщательно сопровождать женщин с отягощенным анамнезом или ограниченными возможностями здоровья, выстраивать для них индивидуальные маршруты наблюдения и повышать шансы на рождение здорового ребенка", - заключила она.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме предложили ввести сертификат поддержки беременных
19 ноября 2025, 02:50
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
