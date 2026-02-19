Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075364541.html
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке - РИА Новости, 19.02.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке
Владельцы магазинов, кафе и ресторанов с 1 марта должны переводить на русский язык все вывески и указатели, также застройщики смогут использовать только... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:31:00+03:00
2026-02-19T03:31:00+03:00
общество
россия
владимир кошелев
госдума рф
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074950022.html
https://ria.ru/20260129/vyveski-2071046988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир кошелев, госдума рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Общество, Россия, Владимир Кошелев, Госдума РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В Госдуме рассказали о штрафах за вывески магазинов на иностранном языке

Кошелев: с 1 марта владельца магазина оштрафуют за вывеску на иностранном языке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов с 1 марта должны переводить на русский язык все вывески и указатели, также застройщики смогут использовать только кириллицу в названиях жилых комплексов, за нарушение данной нормы может грозить штраф до 40 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
России с 1 марта вступает в силу закон, меняющий визуальный облик российских городов: русский язык становится основным в публичном пространстве. Новые правила обязывают владельцев магазинов, кафе и ресторанов привести вывески и указатели в соответствие с требованиями закона о защите русского языка", - сказал Кошелев.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Госдума приняла закон о защите генетических данных человека
17 февраля, 13:59
Парламентарий отметил, что закон не запрещает использование иностранных языков, но требует, чтобы информация для потребителей в первую очередь подавалась на русском. Он уточнил, что иностранный текст может присутствовать, но только как дублирующий, второстепенный элемент. По его словам, главная цель закона - обеспечить приоритет русского языка в информационном пространстве.
"Если на фасаде есть надпись на иностранном языке, например, "Café", рядом обязательно должно быть ее написание на русском "Кафе". При этом оба слова должны быть выполнены в едином стиле, цвете и размере. Русский текст не может быть мельче, бледнее или располагаться менее заметно, чем иностранный. Это касается и служебных надписей: слова "открыто", "закрыто", "вход", "выход", "распродажа" также должны быть на русском языке", - подчеркнул он.
Кошелев добавил, что новые правила не распространяются на зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования: если бренд называется, например, "Super Cafe" и это название официально зарегистрировано в Роспатенте, его можно оставить на вывеске в оригинальном виде без перевода.
Депутат также рассказал, что для застройщиков правила будут жестче: в рекламе и информации о жилых комплексах, предназначенной для привлечения средств дольщиков, названия должны быть только на кириллице. Он уточнил, что иностранные названия придется транслитерировать, например, "Volga Life" превратится в "Волга Лайф", при этом рекомендуется использовать смысловой перевод - "Дом Развития" вместо "Хаус Девелопмент", хотя требование касается именно кириллического написания.
"Прямого штрафа именно "за иностранное слово" в КоАП РФ нет. Однако если вывеска вводит потребителя в заблуждение из-за языкового барьера, это могут расценить как нарушение права на информацию. В таком случае штраф для граждан и самозанятых составит от 1,5 до 2 тысяч рублей, для ИП - от 3 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей", - заключил он.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме напомнили об изменениях в требованиях к вывескам
29 января, 17:27
 
ОбществоРоссияВладимир КошелевГосдума РФФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала