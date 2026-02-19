Рейтинг@Mail.ru
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075363483.html
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам - РИА Новости, 19.02.2026
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:09:00+03:00
2026-02-19T03:09:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260130/banki-2071118698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам

Говырин: в РФ с 1 марта введут запрет на списание средств по скрытым подпискам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета, вступит в силу в России с 1 марта, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Запрет автоматического списания денег по подпискам. Федеральный закон от 15 октября 2025 года №376-ФЗ вносит поправку в статью 16.1 закона "О защите прав потребителей". Суть в том, что если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счёта для периодических платежей по подписке, исполнителю запрещено продолжать списания с этих реквизитов", - сказал Говырин.
По его словам, исполнитель будет обязан обеспечить возможность направить такой отказ в том числе в электронной форме.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуме рассказали, как отменить скрытые подписки по картам
30 января, 03:39
 
РоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала