https://ria.ru/20260219/gosduma-2075363483.html
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам - РИА Новости, 19.02.2026
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
Закон, вводящий запрет на автоматическое списание денег по подпискам в случае, если потребитель отказался от использования ранее привязанной карты или счета,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T03:09:00+03:00
2026-02-19T03:09:00+03:00
2026-02-19T03:09:00+03:00
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
https://ria.ru/20260130/banki-2071118698.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В ГД сообщили о введении запрета на списание средств по скрытым подпискам
Говырин: в РФ с 1 марта введут запрет на списание средств по скрытым подпискам