В ГД предложили обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать информировать граждан о решениях, принятых с использованием искусственного интеллекта (ИИ). РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать информировать граждан о решениях, принятых с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Обращение с соответствующим предложением к главе Минцифры Максуту Шадаеву имеется в распоряжении РИА Новости. Вице-спикер Госдумы
отметил, что сегодня алгоритмы и системы ИИ уже применяются в страховании, банковской сфере, при оценке кредитоспособности, в кадровых процессах и даже при принятии решений, затрагивающих трудовые права граждан, включая вопросы увольнения. По его словам, во многих случаях такие системы не просто дают рекомендации, а фактически определяют исход значимых для человека ситуаций.
"Полагаю принципиально важным закрепить в правовом поле следующие положения: гражданин Российской Федерации должен иметь право знать, использовалась ли автоматизированная система или ИИ при принятии решения в отношении него. По запросу гражданина ему должно быть предоставлено простое, понятное и доступное объяснение причин принятия конкретного решения, без избыточной технической терминологии", - сказано в документе.
В случае непредоставления такого объяснения в разумный срок предлагается признавать автоматизированное решение не имеющим юридической силы и пересматривать его уполномоченным должностным лицом с принятием решения человеком.
"Речь идёт не о сдерживании технологического развития, а о формировании доверия к цифровым инструментам. Без прозрачности и понятности алгоритмов невозможно обеспечить баланс между инновациями и защитой конституционных прав граждан", - добавил Чернышов
