В ГД предложили обязать информировать о решениях, принятых с помощью ИИ

"Полагаю принципиально важным закрепить в правовом поле следующие положения: гражданин Российской Федерации должен иметь право знать, использовалась ли автоматизированная система или ИИ при принятии решения в отношении него. По запросу гражданина ему должно быть предоставлено простое, понятное и доступное объяснение причин принятия конкретного решения, без избыточной технической терминологии", - сказано в документе.