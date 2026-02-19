Рейтинг@Mail.ru
01:10 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/gosduma-2075353938.html
В ГД предложили расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства
В ГД предложили расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:10:00+03:00
2026-02-19T01:10:00+03:00
общество
россия
яна лантратова
госдума рф
россия
Новости
общество, россия, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства

Лантратова предложила расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила установить норму, согласно которой дети до шести лет из многодетных семей смогут бесплатно получать лекарства по назначению врача вне зависимости от их включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обращение с данной инициативой в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Депутат Госдумы предложил поддержать проекты по изучению семейной истории
7 февраля, 01:48
"В целях повышения адресности и реальной эффективности социальной поддержки предлагается отказаться от применения ограничительного принципа перечня ЖНВЛП в отношении детей до шести лет из многодетных семей и установить норму о предоставлении бесплатных лекарственных препаратов по назначению лечащего врача вне зависимости от их включения в указанный перечень", - сказано в письме.
В документе Лантратова рассказала, что в России реализуются меры по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на льготной основе, и действующее регулирование предусматривает право детей до трёх лет, а также детей до шести лет из многодетных семей на бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Указанный механизм, как уточнила политик, является значимой мерой социальной поддержки, однако на практике его реализация сопряжена с рядом системных ограничений. По ее словам, перечень ЖНВЛП не в полной мере отражает современную клиническую потребность, поскольку не всегда включает инновационные лекарственные средства, специализированные детские лекарственные формы (сиропы, суспензии, растворимые формы), а также отдельные импортные или узкопрофильные препараты, применяемые в педиатрической практике.
Лантратова подчеркнула, что в результате родители, в том числе из многодетных семей, вынуждены осуществлять доплату либо полностью приобретать назначенные врачом препараты за счёт собственных средств.
Реализация предложенной инициативы, по мнению главы думского комитета, позволит обеспечить равный доступ к современным и клинически обоснованным методам лечения, снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи, сократить риски отсрочки или отказа от терапии по экономическим причинам, а также повысить доверие граждан к мерам государственной поддержки.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента
26 января, 01:12
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
