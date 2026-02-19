В ГД предложили расширить право многодетных семей на бесплатные лекарства

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила установить норму, согласно которой дети до шести лет из многодетных семей смогут бесплатно получать лекарства по назначению врача вне зависимости от их включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Обращение с данной инициативой в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях повышения адресности и реальной эффективности социальной поддержки предлагается отказаться от применения ограничительного принципа перечня ЖНВЛП в отношении детей до шести лет из многодетных семей и установить норму о предоставлении бесплатных лекарственных препаратов по назначению лечащего врача вне зависимости от их включения в указанный перечень", - сказано в письме.

В документе Лантратова рассказала, что в России реализуются меры по обеспечению отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на льготной основе, и действующее регулирование предусматривает право детей до трёх лет, а также детей до шести лет из многодетных семей на бесплатное лекарственное обеспечение по рецептам врача в пределах перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Указанный механизм, как уточнила политик, является значимой мерой социальной поддержки, однако на практике его реализация сопряжена с рядом системных ограничений. По ее словам, перечень ЖНВЛП не в полной мере отражает современную клиническую потребность, поскольку не всегда включает инновационные лекарственные средства, специализированные детские лекарственные формы (сиропы, суспензии, растворимые формы), а также отдельные импортные или узкопрофильные препараты, применяемые в педиатрической практике.

Лантратова подчеркнула, что в результате родители, в том числе из многодетных семей, вынуждены осуществлять доплату либо полностью приобретать назначенные врачом препараты за счёт собственных средств.