История жизни последнего героя Великой Отечественной Бориса Кравцова

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Единственный оставшийся в живых Герой Советского Союза получил награду не просто так. Биография Бориса Кравцова полна подвигов и служебных успехов, хотя и без ложки дегтя не обошлось.

Что такого натворил будущий Герой СССР? И при чем тут Сталин?

Рожденный в Кремле

Будущий герой родился 28 декабря 1922 года в самом центре нашей столицы, на территории Кремля, где до пятилетнего возраста проживал в квартире номер семь Потешного дворца.

После Октябрьской революции в Потешном дворце поселились работники Кремля и Совнаркома РСФСР. Среди них был и отец Бориса Кравцова, Василий Алексеевич. Он служил курьером при председателе Совнаркома Владимире Ленине. Также он выполнял еще и обязанности истопника, отапливая кабинет вождя революции.

Подрался со Сталиным

В раннем детстве Борис вместе с приятелями частенько играл прямо под окнами кабинета Сталина.

"Однажды я повздорил с Васей Сталиным. Он был старше меня на год и случайно задел моего младшего брата, поэтому я выяснял с ним отношения. Наши крики дошли до Иосифа Виссарионовича, который проживал неподалеку во флигеле, — вспоминал Борис Кравцов. — Обычно на наши крики Сталин появлялся у окна и стучал трубкой по стеклу. Но в тот раз он вышел из дома и подошел к нашей дерущейся куче. Сталин увел Васю, но ничем плохим для нас с братом это не закончилось".

Когда Боре Кравцову исполнилось пять лет, семья получила обычную квартиру и переехала.

Вызываю огонь на себя

После окончания школы пришла страшная весть — началась война. В мае 1942 года, завершив ускоренные курсы артиллерийского училища, лейтенант Кравцов отправился на фронт. Он сражался на Юго-Западном и Донском фронтах. Затем последовала оборона Сталинграда, а также окружение и разгром крупной вражеской группировки.

В октябре 1943 года немцы засели на острове Хортица. Небольшое подразделение советской пехоты получило приказ высадиться на острове и оттянуть на себя основные силы противника. Корректировать огонь батарей приказали группе артиллерийских разведчиков во главе со старшим лейтенантом Кравцовым.

Разведчики переправились и устроили на острове свой наблюдательный пункт в блиндаже, отбитом на высотке у немцев. Завязался бой. Когда немцы полностью окружили блиндаж и забросали его гранатами, Кравцов приказал батареям: огонь!

Каким-то чудом снаряды, уничтожив немцев, не тронули наших бойцов. За этот подвиг старшему лейтенанту Борису Кравцову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Выстрелы в прокурора

Уже после войны, с июля 1947 года, Кравцов стал работать в органах юстиции. В январе 1960-го его назначили первым заместителем прокурора РСФСР. А через четыре года после этого назначения он опять чуть не распрощался с жизнью.

Покушение совершил фигурант одного дела, некий Мататья Исакович Исаков, которого обязали возвратить взятые в долг деньги. Прямо у входа в здание прокуратуры РСФСР он выстрелил в Кравцова из револьвера, пуля попала тому в плечо. К счастью, водитель его машины быстро среагировал на покушение.

"Только в этот момент я понял, что в руке у мужчины находится оружие, из которого он стрелял в Бориса Кравцова. Вторично мужчина выстрелить не смог, так как я вывернул у него оружие. Оно оказалось у меня в левой руке, держал я его за ствол", — вспоминал водитель машины Юрий Карпов.

Когда на суде спросили Кравцова, какого наказания заслуживает обвиняемый, Борис Васильевич ответил, что, поскольку тот фронтовик, то достоин снисхождения. Преступник получил 12 лет вместо высшей меры наказания.

Всю жизнь в строю

Покушение никак не повлияло на служебную деятельность Кравцова. С января 1971 года — прокурор РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР и СССР. С 1984 по 1989 год — министр юстиции Советского Союза.

С 1989 года вышел на пенсию. Автор и соавтор монографий "Советская прокуратура", "Правовая работа в народном хозяйстве", имеет более 100 публикаций в различных изданиях.