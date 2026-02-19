Рейтинг@Mail.ru
17:47 19.02.2026
Вагенкнехт призвала Германию покончить с вассальным подчинением США
Вагенкнехт призвала Германию покончить с вассальным подчинением США
Вагенкнехт призвала Германию покончить с вассальным подчинением США

Вагенкнехт призвала власти Германии покончить с вассальным подчинением США

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала власти Германии покончить с "вассальным подчинением" США.
Заявление Вагенкнехт прозвучало на фоне публикации в немецком журнале Spiegel о том, что ЦРУ на ранней стадии было осведомлено о планах террористов взорвать газопровод "Северный поток".
"Украина взрывает нашу критически важную инфраструктуру, США, по крайней мере, были в курсе этого, а наше федеральное правительство продолжает отправлять миллиарды и миллиарды подорвавшим "Северный поток" террористам в Киеве, чтобы продлить опосредованную войну США? Этому вассальному подчинению необходимо положить конец", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
По информации Spiegel, американцы узнали о планах атаки на газопровод гораздо раньше, чем считалось ранее. По данным источников, весной 2022 года американские агенты встретились с организаторами атаки на "Северный поток" и обменивались информацией о технических деталях диверсии.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
