15:27 19.02.2026
Германия не планирует закупать дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
в мире
германия
сша
берлин (город)
f-35
© Фото : Los Alamos National LaboratoryF-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12
© Фото : Los Alamos National Laboratory
F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Германия в настоящее время не планирует закупать у США дополнительные истребители F-35, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщил, что Германия рассматривает возможность заказа у США дополнительных истребителей F-35, Берлин ведёт переговоры о покупке более 35 самолётов.
"Таких планов нет, как и решения", - заявил представитель правительства.
В 2022 году министерство обороны уже заказало у США 35 самолётов этого типа, первые истребители должны поступить на вооружение в 2027 году. Планируется, что F-35 заменят устаревшие истребители Tornado, задача которых - обеспечивать ядерное сдерживание и доставку к целям размещённых в Германии американских ядерных боеголовок.
