Германия не планирует закупать дополнительные истребители F-35, пишут СМИ
Германия в настоящее время не планирует закупать у США дополнительные истребители F-35, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства. РИА Новости, 19.02.2026
Reuters: ФРГ пока не планирует закупать у США дополнительные истребители F-35