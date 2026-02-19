Рейтинг@Mail.ru
13:12 19.02.2026 (обновлено: 13:32 19.02.2026)
Дата и место следующего раунда переговоров по Украине еще не определены, но диалог будет продолжен, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
украина, россия, михаил галузин, в мире
Украина, Россия, Михаил Галузин, В мире
Переговорный процесс по Украине продолжится, заявил Галузин

Галузин: даты нового раунда переговоров по Украине нет, но процесс продолжится

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Дата и место следующего раунда переговоров по Украине еще не определены, но диалог будет продолжен, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Пока еще не определено, но как я уже сказал вчера наш глава делегации, и я могу это с полным основанием повторить, что диалог будет продолжен", - заявил Галузин журналистам, отвечая на вопрос, когда пройдет следующий раунд переговоров по Украине.
УкраинаРоссияМихаил ГалузинВ мире
 
 
