Переговорный процесс по Украине продолжится, заявил Галузин

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Дата и место следующего раунда переговоров по Украине еще не определены, но диалог будет продолжен, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время пресс-подхода в отеле "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото