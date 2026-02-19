https://ria.ru/20260219/galuzin-2075455446.html
Галузин заявил, что удовлетворен хорошей динамикой диалога по Украине
Галузин заявил, что удовлетворен хорошей динамикой диалога по Украине - РИА Новости, 19.02.2026
Галузин заявил, что удовлетворен хорошей динамикой диалога по Украине
Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и других конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:04:00+03:00
2026-02-19T13:04:00+03:00
2026-02-19T13:39:00+03:00
украина
в мире
россия
женева (город)
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_0:95:3032:1801_1920x0_80_0_0_e97a5f807900e495fda8038372095e01.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074999790_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ed244a6476ced0e4992ca41622f8285c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, женева (город), михаил галузин
Украина, В мире, Россия, Женева (город), Михаил Галузин
Галузин заявил, что удовлетворен хорошей динамикой диалога по Украине
Галузин выразил удовлетворение тем, что диалог по Украине обрел хорошую динамику