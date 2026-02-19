Рейтинг@Mail.ru
13:04 19.02.2026 (обновлено: 13:39 19.02.2026)
Галузин заявил, что удовлетворен хорошей динамикой диалога по Украине
Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и других конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 19.02.2026
украина, в мире, россия, женева (город), михаил галузин
Украина, В мире, Россия, Женева (город), Михаил Галузин
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Россия всегда выступала за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и других конфликтов, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы, собственно говоря, всегда выступали за приоритет политико-дипломатических методов урегулирования и других конфликтов", - заявил Галузин журналистам, отвечая на вопросы о прошедших в Женеве переговорах.
Он также добавил, что как дипломат испытывает чувство удовлетворения тем, что диалог по такой острейшей теме, как политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, обрел "хорошую динамику".
