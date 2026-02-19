Рейтинг@Mail.ru
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/galuschenko-2075482630.html
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике - РИА Новости, 19.02.2026
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике
Обвиняемый в отмывании денег экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко мечтал уехать куда-нибудь послом, свидетельствуют материалы дела, опубликованные... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:23:00+03:00
2026-02-19T14:23:00+03:00
в мире
украина
швейцария
герман галущенко
владимир зеленский
тимур миндич
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20260219/peregovory-2075373817.html
https://ria.ru/20260219/ukraina-2075272980.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, герман галущенко, владимир зеленский, тимур миндич, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Швейцария, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике

Экс-министр энергетики Украины Галущенко заявлял, что мечтает стать послом

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко мечтал уехать куда-нибудь послом, свидетельствуют материалы дела, опубликованные украинским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
В понедельник НАБУ сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
Вчера, 08:00
НАБУ в четверг опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров фигурантов дела о коррупции в энергетике. На них главный финансист основного подозреваемого и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича Александр Цукерман говорит, что "Сигизмунд" "мечтает свалить".
"Он мечтает уехать куда-то послом", - говорит Цекерман в разговоре с неким "Ч". "Сигизмундом" фигуранты дела называли между собой Галущенко.
Кроме того, по данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было "отмыто" 12 миллионов долларов. "На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще почти 4 миллиона долларов были выданы в Швейцарии наличными", - заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Зеленского потрясло". Запад ответил на новые аресты в Киеве
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаШвейцарияГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала