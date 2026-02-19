НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетике

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко мечтал уехать куда-нибудь послом, свидетельствуют материалы дела, опубликованные украинским Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).
В понедельник НАБУ сообщило, что предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. В воскресенье издание "Украинская правда" сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. НАБУ сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела "Мидас" о коррупции в сфере украинской энергетики. Высший антикоррупционный суд Украины 17 февраля избрал Галущенко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога.
НАБУ в четверг опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров фигурантов дела о коррупции в энергетике. На них главный финансист основного подозреваемого и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича Александр Цукерман говорит, что "Сигизмунд" "мечтает свалить".
"Он мечтает уехать куда-то послом", - говорит Цекерман в разговоре с неким "Ч". "Сигизмундом" фигуранты дела называли между собой Галущенко.
Кроме того, по данным НАБУ, в течение 2021-2025 годов в пользу Галущенко было "отмыто" 12 миллионов долларов. "На счета фонда, которыми распоряжалась семья экс-министра перечислили более 7,4 миллиона долларов, еще почти 4 миллиона долларов были выданы в Швейцарии наличными", - заявил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.