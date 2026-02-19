Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в четверг официальный представитель МИД страны Паскаль Конфавре.