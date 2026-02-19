Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в четверг официальный представитель МИД страны Паскаль Конфавре.
Ранее издание Politico писало со ссылкой на источники, что участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких стран, входящих в блок. В частности, недовольство по этому поводу высказали Франция и Бельгия.
"Говоря о Европейской комиссии и ее участии (в деятельности "Совета мира" - ред.), мы в действительности удивлены, поскольку у нее нет мандата ... на то, чтобы войти в него и участвовать в заседании "Совета мира". По возвращении с заседания (представители - ред.) Еврокомиссии должны будут дать объяснения", - сказал Конфавре во время брифинга в МИД страны, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась на сайте ведомства.
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.