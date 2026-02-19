Рейтинг@Mail.ru
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/frantsiya-2075576291.html
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира - РИА Новости, 19.02.2026
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира
Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T18:30:00+03:00
2026-02-19T18:30:00+03:00
в мире
россия
бельгия
франция
дональд трамп
мария захарова
politico
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260219/es-2075403041.html
россия
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, франция, дональд трамп, мария захарова, politico, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Франция, Дональд Трамп, Мария Захарова, Politico, Еврокомиссия, Евросоюз
Франция удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира

МИД Франции удивилась участию Еврокомиссии в Совете мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости. Франция удивлена участием Европейской комиссии (ЕК) в деятельности "Совета мира", поскольку у Еврокомиссии нет мандата на участие в его деятельности, заявил в четверг официальный представитель МИД страны Паскаль Конфавре.
Ранее издание Politico писало со ссылкой на источники, что участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких стран, входящих в блок. В частности, недовольство по этому поводу высказали Франция и Бельгия.
"Говоря о Европейской комиссии и ее участии (в деятельности "Совета мира" - ред.), мы в действительности удивлены, поскольку у нее нет мандата ... на то, чтобы войти в него и участвовать в заседании "Совета мира". По возвращении с заседания (представители - ред.) Еврокомиссии должны будут дать объяснения", - сказал Конфавре во время брифинга в МИД страны, отвечая на соответствующий вопрос. Трансляция брифинга велась на сайте ведомства.
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ
Вчера, 10:34
 
В миреРоссияБельгияФранцияДональд ТрампМария ЗахароваPoliticoЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала